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İletişim Başkanlığı'ndan milli maçı izleyeceklere YKS uyarısı

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İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı maçı izleyecek vatandaşları, YKS'ye girecek öğrencileri rahatsız etmemeleri konusunda uyardı. Yüksek sesli kutlama, korna ve konvoy gibi davranışlardan kaçınılması istendi.

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sabah oynayacağı maçı izleyecek vatandaşlara Yükseköğretim Kurumları Sınavına ( Yks ) girecek öğrencileri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımıza, Paraguay karşısında çıkacağı Dünya Kupası ikinci maçında başarılar diliyoruz. Milli Takımımıza destek veren tüm vatandaşlarımızdan, üniversite sınavına girecek gençlerimizi de düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını ve öğrencilerimizi rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz. A Milli Futbol Takımımızın yarın sabah oynayacağı Dünya Kupası Karşılaşmasının oluşturduğu heyecanı yaşarken, YKS'ye girecek öğrencilerimizin sınav başarısını olumsuz etkilememek adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Maç öncesi ve sonrasında yüksek sesli kutlama, konvoy ve korna kullanımından kaçınılmalıdır. Televizyon, hoparlör ve benzeri yayın araçlarının sesi çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede tutulmalıdır. Özellikle sınavın yapılacağı sabah saatlerinde gereksiz araç trafiği ve gürültü oluşturabilecek davranışlardan uzak durulmalıdır. Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sessizliğe azami özen gösterilmelidir. Öğrencilerimizin uzun süredir emek verdiği bu önemli sınavda dikkatlerini koruyabilmeleri için toplumsal duyarlılık sergilenmelidir. Aileler ve vatandaşlar, gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu süreçte destekleyici bir tutum benimsemelidir. Milli Takımımıza olan desteğimizi gösterirken, öğrencilerimizin sınav başarısına katkı sağlayacak sakin ve huzurlu bir ortamın korunmasına da özen gösterilmelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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