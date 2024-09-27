Üye Girişi
Haberler

Yine Bir 'Saadet Zinciri' Dolandırıcılığı: Iğdır'da 1000 Kişi Mağdur Oldu

Yine Bir 'Saadet Zinciri' Dolandırıcılığı: Iğdır'da 1000 Kişi Mağdur Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen F.Y. İstanbul'da yakalandı. Şikayetçiler, toplam 97 bin 400 dolar para yatırdıklarını ve dolandırıldıklarını belirtti.

IĞDIR'da 'saadet zinciri' yöntemi ile çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen F.Y., İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 6 kişi, F.Y. tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürdü. H.A. 55 bin dolar, T.A. 35 bin dolar, M.A.A. 3 bin 500 dolar, T.A. 2 bin dolar, S.C.A. bin 200 dolar ve M.Ç. 700 dolar olmak üzere toplam 97 bin 400 dolar verdikleri F.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayetçiler, 'Pitrex' isimli siteye F.Y.'nin yönlendirmesi ile üye olduklarını, 'saadet zinciri' şeklinde üyelik oluşturulduğunu, daha sonra sistemin kapandığını ve bu nedenle dolandırıldıklarını söyledi. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis, F.Y.'nin 26 Eylül'de hava yolu ile Iğdır'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seyahat ettiğini ve Tuzla ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine Tuzla Asayiş Büro Amirliği ile irtibat kurularak şüphelinin yakalanması sağlandı. F.Y. bugün gözaltına alınırken, Iğdır'da en az 1000 kişinin söz konusu saadet zincirine para yatırıp, mağdur olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık İstanbul 3-sayfa Ekonomi Güncel Iğdır Hukuk Suç

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });