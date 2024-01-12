Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Belirlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı "22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreni, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Emre Aslan'ın üstlendiği programda, yılın en beğenilen televizyon show programı, kadın ve erkek sanatçıları, sporcusu, oyuncusu, iş insanı, en beğenilen dergi ve gazetesi, kültür sanat programı, dijital platform dizisi, sivil toplum örgütü, tiyatro oyunu, yılın kitabı ve sosyal sorumluluk projesi gibi 35 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl "Aile" dizisindeki rolüyle "2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu" Serenay Sarıkaya seçildi. Sarıkaya, ödülü alırken, "Aile'de çok güzel bir yolculuğun sonuna geldik. Çekim olarak sadece iki haftamız kaldı. Yayınlanmayan son üç bölümümüz var. Bitmek üzere olan bir iş olmasına rağmen beni unutmadığınız, beni burada görmek istediğiniz, bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim." dedi.

"İstanbul İçin Son Çağrı" filmindeki rolüyle "Kadın Sinema Oyuncusu" ödülünü alan Beren Saat de "New York'ta bir dünya prömiyeri yaşadık. Paris Theatre'da gösterilen ilk Türk filmi oldu. Filmimizle gurur duyuyorum. Size de bize destek olduğunuz için teşekkür ederim. 1980 öncesini saymazsak öğrenci olmanın pek çok açıdan en zor olduğu yıllardı. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde öğrenci olmayı başarıyorsunuz. Ben de o açıdan sizi tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan "Aşık Shakespeare" oyunuyla "Erkek Tiyatro Oyuncusu" ödülüne layık görülen Uraz Kaygılaroğlu ise "Çok mutlu oldum. Bu sene hayatımda ilk defa tiyatro yapıyorum. Bu işi yaptığım için çok heyecanlıyım. Uzun yıllardır televizyonda dizilerde ve filmlerde bir arada olduk. Çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ödüllerin tam listesi ise şöyle:

TV Show Programı: İbrahim Selim ile "Kelime Oyunu"

Kadın Şarkıcı: Derya Uluğ

Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek

Müzik Grubu: Dedublüman

Şarkı: Zeynep Bastık (Eyvah)

Kadın İş İnsanı: Ümit Boyner

Erkek İş İnsanı: Ferit Şahenk

Şirket: Türk Hava Yolları

TV Kanalı: TV8

Reklam Filmi: Garanti BBVA #SenHepBuradasın (10 Kasım)

Haber Spikeri: Ece Üner

Spor Programı: Oyna Devam

Sporcu: Ali Türkkan

Kültür Sanat Programı: Celal Şengör ile "Olmasaydı Ne Olurdu"

Gazete: Hürriyet

Dergi: Kafa Dergisi

Kitap: Ayşe Kulin (Yarın Yok)

Film: Ölümlü Dünya 2

Kadın Sinema Oyuncusu: Beren Saat

Erkek Sinema Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ

Dijital Platform Dizisi: Şahmaran

Kadın Dizi Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

Erkek Dizi Oyuncusu: Selahattin Paşalı

Dizi Film Müziği: Sertaç Özgümüş (Şahsiyet)

Sosyal Sorumluluk Projesi: ETİ Çocuk Tiyatrosu

Sivil Toplum Kuruluşu: AHBAP

Ekonomist: Murat Muratoğlu

Radyo Programı: Doğan Canlı Yayında

Tiyatro Oyunu: Timsah Ateşi

Kadın Tiyatro Oyuncusu: Dilan Çiçek Deniz

Erkek Tiyatro Oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu

DJ: Arem Özgüç ve Arman Aydın

Digital İçerik Üreticisi: Ali Biçim ve Mesut Can Tomay

Tv Dizisi: Kızılcık Şerbeti

Dijital Platform Show Programı: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri

100. Yıl Özel Ödülü: Norm Ender

Onur Ödülü: Nurgül Yeşilçay