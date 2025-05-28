Yeşilay'ın 12. Bisiklet Turu Hatay'da Gerçekleşecek

Yeşilay'ın 12. Bisiklet Turu Hatay'da Gerçekleşecek
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Yeşilayın 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlediği 12. bisiklet turunun Hatay ayağı, 1 Haziran'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde başlayacak. Amatör ve profesyonel bisikletlilere açık olan etkinlik saat 17.00'de başlayacak.

Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Hatay ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşilay Hatay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel bisiklet turu, 1 Haziran Pazar saat 17.00'de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesindeki Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde başlayacak.

Katılımcılar turu, kampüsün içinde tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, etkinliğin her yaştan amatör ve profesyonel bisikletlinin katılımına açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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