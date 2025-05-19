Yeşilay, Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nı Milli Sporcularla Kutladı

Yeşilay, Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nı Milli Sporcularla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladığı özel video ile kutladı. 'Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar' sloganıyla yayınlanan videoda, milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın yer aldığı içerikle, gençlerin spora teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, milli sporcuların rol aldığı özel bir videoyla kutladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, video "Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar" sloganıyla hazırlandı.

Videoda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ile takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan da yer aldı.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan videoda sporun gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimindeki rolüne dikkati çekiliyor.

Ayrıca milli sporcuların disiplinli çalışmaları ve ilham veren başarılarıyla gençler spora teşvik ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 77 ilde faaliyet gösteren 110 spor kulübüyle gençleri spora teşvik ettiğini belirtti.

Dinç, sporun yalnızca bedensel değil, ruhsal ve sosyal dayanıklılığı da artırdığını kaydederek, "Gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları için en büyük güvencedir. Spor bu mücadelede hem panzehir hem yol arkadaşıdır." ifadelerini kullandı.

Yeşilayın farkındalık oluşturmayı hedeflediği özel video, kurumun sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler

Akaryakıt istasyonunda öldüresiye dayak! Olayın sebebi ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu

Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.