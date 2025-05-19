Yeşilay, Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nı Milli Sporcularla Kutladı

Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, milli sporcuların rol aldığı özel bir videoyla kutladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, video "Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar" sloganıyla hazırlandı.

Videoda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ile takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan da yer aldı.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan videoda sporun gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimindeki rolüne dikkati çekiliyor.

Ayrıca milli sporcuların disiplinli çalışmaları ve ilham veren başarılarıyla gençler spora teşvik ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 77 ilde faaliyet gösteren 110 spor kulübüyle gençleri spora teşvik ettiğini belirtti.

Dinç, sporun yalnızca bedensel değil, ruhsal ve sosyal dayanıklılığı da artırdığını kaydederek, "Gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları için en büyük güvencedir. Spor bu mücadelede hem panzehir hem yol arkadaşıdır." ifadelerini kullandı.

Yeşilayın farkındalık oluşturmayı hedeflediği özel video, kurumun sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.