Yeşilay Adıyaman'dan Cumhuriyet Bayramı Etkinliği: Bisiklet Turu Düzenlendi

Yeşilay Adıyaman Şubesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Organizasyonda, 200 bisiklet tutkunu valilik önünden başlattıkları tur kapsamında kent merkezinde 10 kilometre pedal çevirdi.

Etkinliğin ardından konuşan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, geleneksel olarak düzenledikleri bisiklet turuna bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirtti.

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi Uzman Psikoloğu Yasemin Ünlü, "bağımsızlık" çalışmalarının kentte aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ise spor yapmanın önemine dikkati çekti.