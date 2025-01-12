Yenikapı Mendireği'ndeki Düzenlemeler Tartışma Yarattı

(ANKARA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, Oda tarafından işletilecek Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemeler nedeniyle denizcilerin mağdur olacağı, balıkçılığın engelleneceği ve deniz ürünlerinde zam olacağı iddialarının gerçekleri yansıtmadığı savunuldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nca Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yenikapı bölgesindeki dolgu alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) tahsis edildiği, YİKOB ile İMEAK Kıyı İşletmeciliği ve Çevre Yönetimi A.Ş. arasında alanın işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolün kasım ayında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Yenikapı Mendireği olarak belirlenen bölgeyi içeren bu alan, Odamız üyelerinin yararını gözeterek ve ilgili mevzuat doğrultusunda, deniz taşıtlarının yanaşma, bağlama, palamar, barınma ve ayrılma işlemleri için gerekli tamir, tadilat ve düzenlemelerle daha medeni ve emniyetli bir yer haline getirildikten sonra tekrar denizcilerin hizmetine açılacaktır. Pek çoğu Odamız üyesi balıkçılarımızın Yenikapı'daki söz konusu alanla ilgisi yoktur. İstanbul'da, küçük balıkçı tekneleri için tahsis edilmiş 50'yi aşkın balıkçı barınağı mevcutken, Yenikapı'daki alanın geçici bir süre kapatılmasının 'balıkçılığı engelleyeceği ve deniz ürünlerinde zamma yol açacağı' iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından işletilecek Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemeler nedeniyle giriş ve çıkışların kapatılma nedeniyle mağdur olduklarını belirten denizciler, dün yaptıkları açıklamada, "Fırtınada sığınılacak başka alan yok. Balık mevsiminden önce buranın kapatılması deniz ürünlerinde zamma yol açacak" ifadesini kullanmıştı.