Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Yenikapı Mendireği'ndeki Düzenlemeler Tartışma Yarattı

Yenikapı Mendireği'ndeki Düzenlemeler Tartışma Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemelerin denizcileri mağdur etmeyeceğini ve balıkçılığı engellemeyeceğini savundu. Yapılan açıklamada, bölgedeki düzenlemelerin denizcilerin hizmetine daha güvenli hale getirileceği belirtildi.

(ANKARA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, Oda tarafından işletilecek Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemeler nedeniyle denizcilerin mağdur olacağı, balıkçılığın engelleneceği ve deniz ürünlerinde zam olacağı iddialarının gerçekleri yansıtmadığı savunuldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nca Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yenikapı bölgesindeki dolgu alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) tahsis edildiği, YİKOB ile İMEAK Kıyı İşletmeciliği ve Çevre Yönetimi A.Ş. arasında alanın işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolün kasım ayında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Yenikapı Mendireği olarak belirlenen bölgeyi içeren bu alan, Odamız üyelerinin yararını gözeterek ve ilgili mevzuat doğrultusunda, deniz taşıtlarının yanaşma, bağlama, palamar, barınma ve ayrılma işlemleri için gerekli tamir, tadilat ve düzenlemelerle daha medeni ve emniyetli bir yer haline getirildikten sonra tekrar denizcilerin hizmetine açılacaktır. Pek çoğu Odamız üyesi balıkçılarımızın Yenikapı'daki söz konusu alanla ilgisi yoktur. İstanbul'da, küçük balıkçı tekneleri için tahsis edilmiş 50'yi aşkın balıkçı barınağı mevcutken, Yenikapı'daki alanın geçici bir süre kapatılmasının 'balıkçılığı engelleyeceği ve deniz ürünlerinde zamma yol açacağı' iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından işletilecek Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemeler nedeniyle giriş ve çıkışların kapatılma nedeniyle mağdur olduklarını belirten denizciler, dün yaptıkları açıklamada, "Fırtınada sığınılacak başka alan yok. Balık mevsiminden önce buranın kapatılması deniz ürünlerinde zamma yol açacak" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

35 yıl sonra ilk kez görüldü! Almanya hükümetinden olağanüstü önlem
img

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
img

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Transferler buna bağlı! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Kıran kırana maçta tek gol var
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu? Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulur? Aydın okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Aydın Valiliği)? Manisa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Manisa Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? İzmir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İzmir Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)? Yalova okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Yalova Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.