Yeniçağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Gençlik Haftası Sergisi Açıldı

Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başladı.

Etkinlikte TÜBİTAK tarafından desteklenen 17 proje izlenime sunuldu.

Yazılımdan kodlamaya, değerler eğitiminden tarih ve sosyoloji gibi birçok alanda öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünler beğeni topladı.

Programa, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, okul müdürü İlknur Pınarcı, öğretmenler, öğrenciler ve kurum amirleri katıldı.

Yeniçağa'da Gençlik Haftası sergisi açıldı

Yeniçağa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla sergi açıldı.

Açılışı Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, daire amirleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan sergide, Gençlik Merkezi'ne devam eden öğrencilerin yaptığı resim, el işi ürünler ve farklı süs eşyaları yer alıyor.