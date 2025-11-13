Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda Taşımacılıkta Büyük Artış

CHONGQİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in batısını küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik güzergah olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, bu yılın ocak-ekim döneminde sınır ötesi karayolu taşımacılığında büyük bir artış kaydetti.

Koridor üzerinden gerçekleşen tır seferleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artışla 11.000'i aşarken, taşınan yükün toplam değeri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 450 artarak 15 milyar yuanı (yaklaşık 2,12 milyar ABD doları) geçti.

Veriler, çarşamba günü düzenlenen 2025 Çin (Chongqing)-ASEAN Lojistik Sektörü İşbirliği Konferansı'nda açıklandı. Koridor'un karayolu yük taşımacılığı hizmeti, 2016 yılında faaliyete geçmesinden bu yana toplam 30 milyar yuanlık kargo değeri yarattı.

Konferans sırasında, tarımsal dağıtım ve tedarik zinciri koordinasyonu gibi alanlarda toplam 21 işbirliği anlaşması imzalandı ve ASEAN ve diğer ülkelerden katılımcılar, bölgesel lojistik ve endüstriyel bağların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çinli temsilci ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sanayi İşbirliği Komitesi Başkanı Xu Ningning, tüm taraflara mevcut mutabakatların daha etkin uygulanması, sanayi işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin entegrasyonunun hızlandırılması çağrısı yaptı.