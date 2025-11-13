Haberler

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda Taşımacılıkta Büyük Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in batısını küresel pazarlara bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, ocak-ekim döneminde sınır ötesi karayolu taşımacılığında yüzde 200 artış gösterdi. Taşınan yük değeri ise yüzde 450 artarak 15 milyar yuanı aştı.

CHONGQİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in batısını küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik güzergah olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, bu yılın ocak-ekim döneminde sınır ötesi karayolu taşımacılığında büyük bir artış kaydetti.

Koridor üzerinden gerçekleşen tır seferleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artışla 11.000'i aşarken, taşınan yükün toplam değeri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 450 artarak 15 milyar yuanı (yaklaşık 2,12 milyar ABD doları) geçti.

Veriler, çarşamba günü düzenlenen 2025 Çin (Chongqing)-ASEAN Lojistik Sektörü İşbirliği Konferansı'nda açıklandı. Koridor'un karayolu yük taşımacılığı hizmeti, 2016 yılında faaliyete geçmesinden bu yana toplam 30 milyar yuanlık kargo değeri yarattı.

Konferans sırasında, tarımsal dağıtım ve tedarik zinciri koordinasyonu gibi alanlarda toplam 21 işbirliği anlaşması imzalandı ve ASEAN ve diğer ülkelerden katılımcılar, bölgesel lojistik ve endüstriyel bağların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çinli temsilci ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sanayi İşbirliği Komitesi Başkanı Xu Ningning, tüm taraflara mevcut mutabakatların daha etkin uygulanması, sanayi işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin entegrasyonunun hızlandırılması çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.