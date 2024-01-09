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Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

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Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun Kavak'ta bulunan Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, Doğu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla müzeyi ziyaret etti ve gençlere Doğu'nun yaşamı hakkında bilgiler verildi.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun Kavak'ta bulunan Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Milli güreşçi Yaşar Doğu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kavakta bulunan müze evine ziyaret gerçekleştirdi.

Müzeyi gezen gençler, Doğu'nun yaşamına dair bilgiler öğrendi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Samsun'u dünyaya tanıtan, Türk bayrağını başarılarıyla dalgalandıran Yaşar Doğu'yu saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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