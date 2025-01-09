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Yaşar Doğu 64. Vefat Yıldönümünde Anıldı

Yaşar Doğu 64. Vefat Yıldönümünde Anıldı
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Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen anma programıyla yad edildi. Programda İstiklal Marşı okunmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve sporcular gösteri güreşi gerçekleştirdi.

Olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu, eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kavak Belediyesince, Kavak Spor Salonu'nda Yaşar Doğu'yu anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kavak Kaymakamı Taha Genç, yaptığı konuşmada, ay-yıldızlı mayoyla çıktığı maçlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yaşar Doğu'nun Türk güreşine yaptığı katkılara işaret ederek, efsane güreşçinin çok sayıda genci de bu spora kazandırdığını belirtti.

Genç, Yaşar Doğu'yu gururla andıklarını vurguladı.

Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise özellikle genç sporculara seslenerek, "Aile içi ve genel hayatta en önemli değerimiz dürüstlüktür. Yaşar Doğu dünyaya mal olmuş bir şampiyon. Sadece Yaşar Doğu'yu değil, ebediyete göç etmiş bütün şampiyonlarımızı minnetle anıyoruz. Sizlere her zaman güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Anma programından sonra sporcular gösteri güreşi yaptı, ardından Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
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