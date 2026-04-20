Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Aydın merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 7 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kripto varlıklar aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirdikleri tespit edildi.

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, paravan internet siteleri üzerinden "pop-up" ve "popcent" olarak bilinen reklam yöntemleriyle kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri tespit edildi.

Zanlıların, bahis sitelerinin davet, pazarlama ve finans birimlerini yönettikleri, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları ve toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı değişiyor

3 koldan çalışma sürüyor! Çocuk suçları artık böyle tanımlanacak
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı