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Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 38 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüphelinin yakalandığını, 38'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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