Yasa dışı bahis davasında Erkan Kork'a tahliye kararı

Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, Erkan Kork'un tahliyesine hükmetti.

Yasa dışı bahis davası kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Tutuklu sanık Erkan Kork ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

ERKAN KORK'UN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme ara kararında, Erkan Kork'un tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı