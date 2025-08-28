Yapı Malzemeleri Üreticilerine 54 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl 14 bin denetim gerçekleştirdi ve standartlara aykırı üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına toplam 54 milyon lira idari para cezası kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol edip, sektörde ürün güvenliğini artırmak için yapı malzemeleri üreticilerine yönelik 81 ilde denetimlerini sürdürüyor.

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.