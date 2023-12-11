Yalova'da Belediye Başkanının Aracının Lastiklerini Kesmekten Gözaltına Alındı

Yalova'nın Armutlu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam ve şahsi aracının lastiklerini kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüpheli, maddi sıkıntılar çektiği için araçlara zarar verdiğini söyledi.

Yalova'nın Armutlu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam ve şahsi aracının lastiklerini kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın, belediye binası önünde park halindeki makam aracı ve evinin önündeki şahsi otomobili ile komşusuna ait hafif ticari araca M.A.S. (49) tarafından zarar verildi.

Araçların lastiklerini kesen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralama ve tehditten suç kaydı olan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, maddi sıkıntılar çektiği için bir anlık sinirle araçlara zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

Belediye Başkan Mustafa Tokat da yaptığı yazılı açıklamada, saldırının şahsı, kurumu ve temsil ettiği siyasi partiyle hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

Zanlının olay sırasında alkollü olduğunu öğrendiklerini belirten Tokat, "Şahsımızın, kurumumuzun ve partimizin kimseyle bir siyasi ya da şahsi hesaplaşması bulunmamaktadır. Saldırının şahsımla ya da kurumumuzla ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Şahsın alkolün etkisiyle yaptığını tahmin ediyorum. Başlatılan adli sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Şüphelinin, belediye önündeki makam aracına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.