Yakakent Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yakakent Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yeni sözleşme ile kadrolu işçiler ve şirket işçilerinin ücretlerine yüzde 85 oranında zam yapıldı. Ayrıca şirket personelinin ikramiyeleri de yüzde 120 oranında artırıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Ekiplerimiz ile birlikte halkımızın geleceği için gece gündüz demeden sahadayız. İşte bugün sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için sendika yetkilileriyle birlikte uzun mesailer harcadık. İşçinin hakkını teslim etme noktasında tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık. İşçi kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesini sağladığımıza inanıyorum. İmzaladığımız bu sözleşme tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar." dedi.

Görüşmelerin hayırlı bir netice ile sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ise, "Sözleşmemiz emekçi kardeşlerimiz, Sendikamız ve Belediyemiz için hayırlı uğurlu olsun. Yakakent Belediyemizdeki uyum ve birlikteliğin daim olmasını diliyorum." diye konuştu.