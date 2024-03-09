Yahyagazi Anadolu Lisesi Erkekler Futsal Turnuvasında Şampiyon
Yahyalı'da düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi, final maçında Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ni 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacaklarına inandığını belirtti.
Yahyalı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Turnuvanın final maçında Yahyagazi Anadolu Lisesi, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ni 5-2 mağlup etti.
Şampiyon takıma kupa veren Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacağına yürekten inandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'ya teşekkür etti.