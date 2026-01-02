Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri gümrükte tahsil edilecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesi uygulamasının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2026 itibarıyla, yabancı plakalı araçların Türkiye'de kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Yabancı plakalı araç sahipleri; geçiş ücretlerini zamanında ödeyebilmek için gümrük girişlerinden HGS kartı temin edebilir, ödemelerini http://kgm.gov.tr adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' bağlantısı üzerinden veya ilgili otoyolun resmi internet sitesinde plaka bilgisi girerek gerçekleştirebilir. Ödenmeyen geçiş ücretleri, Türkiye'den çıkış esnasında gümrük kapılarında tahsil edilmektedir" denildi.