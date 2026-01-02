Haberler

Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri gümrükte tahsil edilecek

Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri gümrükte tahsil edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmeye başlanacağını duyurdu. Uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesi uygulamasının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2026 itibarıyla, yabancı plakalı araçların Türkiye'de kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Yabancı plakalı araç sahipleri; geçiş ücretlerini zamanında ödeyebilmek için gümrük girişlerinden HGS kartı temin edebilir, ödemelerini http://kgm.gov.tr adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' bağlantısı üzerinden veya ilgili otoyolun resmi internet sitesinde plaka bilgisi girerek gerçekleştirebilir. Ödenmeyen geçiş ücretleri, Türkiye'den çıkış esnasında gümrük kapılarında tahsil edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

Abisi de Beşiktaş yolunda