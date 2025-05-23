Xiaomi, İlk 3 Nanometrelik Mobil İşlemcisi Xring O1'i Tanıttı

Xiaomi, İlk 3 Nanometrelik Mobil İşlemcisi Xring O1'i Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli teknoloji firması Xiaomi, 3 nanometrelik mobil işlemcisi Xring O1'i tanıttı. İşlemci, 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU ile kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Şirketin, işlemci geliştirme konusunda büyük bir atılım yaptığı vurgulandı.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk 3 nanometrelik mobil işlemcisi Xring O1'i resmen tanıttı.

Perşembe günü Beijing'de düzenlenen lansman etkinliğinde konuşan Xiaomi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Lei Jun, 3 nanometrelik üretim süreciyle hazırlanan mobil işlemcinin, kullanıcı deneyimini artıran 10 çekirdekli bir CPU'ya ve 16 çekirdekli GPU'ya sahip olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Xring O1'in, Xiaomi'nin mobil işlemci geliştirme ve tasarım becerilerinde büyük bir atılımı temsil ettiğini kaydediyor.

Seri üretimine başlanan işlemci, şirketin son teknoloji ürünleri Xiaomi 15S Pro akıllı telefon ve Xiaomi Pad 7 Ultra tablete entegre edilmiş durumda.

Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisine yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları on yıldır sürüyor. Şirket 2021'den bu yana 2.500'den fazla çalışanın görev aldığı bir Ar-Ge ekibiyle yürütülen projeye 13 milyar yuanın (yaklaşık 1,8 milyar ABD doları) üzerinde yatırımda bulundu.

Lei, Xiaomi'nin önümüzdeki 5 yılda işletim sistemleri, yapay zeka ve çipler de dahil olmak üzere kilit öneme sahip teknolojiler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına 200 milyar yuan yatırımda bulunmayı planladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.