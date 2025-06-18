Xiamen'deki Yeni Uluslararası Havalimanı 2026'da Açılacak

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Çin'in Fujian eyaletinde inşa edilen Xiang'an Uluslararası Havalimanı'nın inşaatı bu yıl sonunda tamamlanacak. 2026'nın sonunda hizmete girecek olan havalimanı, yıllık 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

XİAMEN, 18 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde bulunan Xiang'an Uluslararası Havalimanı'nın inşaat alanı görülüyor, 9 Haziran 2025.

Xiamen'deki Xiang'an Uluslararası Havalimanı'nın inşaatının bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. 2026'nın sonunda hizmete açılması planlanan havalimanı yıllık 45 milyon yolcu, 750.000 ton kargo ve posta ile 380.000 uçuş kapasitesine sahip olacak. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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