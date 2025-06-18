Xiamen'deki Yeni Uluslararası Havalimanı 2026'da Açılacak

XİAMEN, 18 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde bulunan Xiang'an Uluslararası Havalimanı'nın inşaat alanı görülüyor, 9 Haziran 2025.

Xiamen'deki Xiang'an Uluslararası Havalimanı'nın inşaatının bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. 2026'nın sonunda hizmete açılması planlanan havalimanı yıllık 45 milyon yolcu, 750.000 ton kargo ve posta ile 380.000 uçuş kapasitesine sahip olacak. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)