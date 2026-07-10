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Volkswagen satışlar düşünce modellerinin yarısını kesecek

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Volkswagen, Çinli rakiplerle rekabet ve maliyet azaltma amacıyla model sayısını yarıya indireceğini duyurdu. Şirketin karı ilk çeyrekte %28 düşerken, Çin'de satışlar %20 azaldı. Alman hükümeti fabrika kapatmalarını önlemek için sektöre destek vermeye çalışıyor.

Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve Çinli şirketlerle rekabet etmek için model sayısını yarıya indireceğini açıkladı. Ancak bu değişikliklerin işçiler için ne anlama geleceği belirtilmedi. Plan, şirketin çok büyüdüğünü ve küresel geçişe uyum sağlamak için küçülmesi gerektiğini kabul ediyor.

Volkswagen'in karı ilk çeyrekte %28 düşerek 1,6 milyar euroya geriledi. Porsche birimi, ABD'nin %25'lik gümrük vergilerinden olumsuz etkilendi. Çin'de satışlar %20 düştü. Alman hükümeti, fabrika kapatmalarını önlemek için sektöre destek vermeye çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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