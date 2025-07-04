Vize'de Yaz Spor Kursları Açıldı

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, incelemede bulundu.

Balaban, Evren Mahallesi'nde bir metruk binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Yangının çevreye sıçramadan söndüren ekiplere teşekkür eden Balaban, mahalle sakinlerine de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yaz spor kursları açıldı

Vize Belediyesince yaz spor kursları açıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Parkı Spor Kompleksinde düzenlenen törende, belediye olarak her yıl çeşitli branşlarda yaz spor kursları açtıklarını söyledi.

Bu yıl voleybol, tenis ve futbol kategorilerinde kurslar açıldığını ifade eden Özalp, çocukların bir yandan spor ile uğraşırken, diğer yandan da yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebileceklerini kaydetti.

Özalp, spor kurslarına katılan öğrencilere başarılar dileyip, öğrencilere şapka hediye etti.