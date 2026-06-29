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Kırklareli'nde sigara denetimi yapıldı

Kırklareli'nde sigara denetimi yapıldı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelere yönelik sigara denetimi yapıldı. Kaymakam Balaban ve beraberindeki ekip 11 işletmeyi kontrol ederek sigara yasağına uyulup uyulmadığını denetledi ve vatandaşları bağımlılık yapıcı maddeler konusunda bilgilendirdi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelere sigara denetimi gerçekleştirdi.

Denetime, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan vekili Batuhan Çetin ile denetim ekibi katıldı.

Kaymakam Balaban ve beraberindeki ekip, 11 işletmeyi denetledi.

Sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, sigara başta olmak üzere bağımlılık yapıcı maddelere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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