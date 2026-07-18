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Vietnam'da meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti

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Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaybolan 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı ani sel ve heyelanlarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre yetkililer, Lai Chau eyaletinde şiddetli yağışın etkili olduğunu belirtti.

Yağış kaynaklı ani sel ve heyelanlarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, sel sularında kaybolan 4 kişi için bölgeye sevk edilen polis ve askeri birliklerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldığını belirtti.

Bölge genelinde evler, tarım alanları, yollar ve elektrik altyapısı zarar görürken, hasarın maddi büyüklüğünün 4,6 milyon doları aştığının tahmin edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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