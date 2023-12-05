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Van'ın Çaldıran ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi

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Çaldıran Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına 24 takım katıldı. Belediye Başkanı Şefik Ensari, turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu yaptı ve tüm takımlara başarılar diledi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan 24 takıma forma hediye eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu yaptı.

Tüm takımlara başarı dileyen Ensari, "Önceden de futbol turnuvası düzenlemiştik. Amacınız ilçe gençlerini bir araya getirerek birbiriyle kaynaşmalarını sağlamaktır. Dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Şefik Ensari Çaldıran Van Etkinlik Spor Güncel Haberler

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