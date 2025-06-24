Vali Orhan Tavlı, Yeşilay Spor Kulübü Onursal Başkanı Oldu

Vali Orhan Tavlı, Yeşilay Spor Kulübü Onursal Başkanı Oldu
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Yeşilay Samsun Spor Kulübü, Vali Orhan Tavlı'yı onursal başkan olarak atarken, 19 Mayıs dolayısıyla klübe 19 bisiklet hediye etti. Ziyarette, bağımlılıkla mücadele konularında organize sanayi bölgelerinde yapılacak çalışmalar da gündeme geldi.

Yeşilay Spor Kulübü Onursal Başkanlığına Vali Orhan Tavlı getirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Yeşilay Samsun Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güneş ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yeşilay Samsun Spor Kulübüne 19 bisiklet hediye eden Vali Orhan Tavlı'ya, yardımları nedeniyle Yeşilay Spor Kulübü Onursal Başkanı unvanı verildi.

Yusuf Güneş, Yeşilay çatısı altında her türlü spor faaliyetine açık olduklarını belirterek, "7'den 70'e herkesin hayatına sporun yerleştirmesi gerekiyor. Yeşilay değerlerine, gençliğe ve spora verdiğiniz eşsiz katkılar, örnek liderliğiniz ve daima yol gösterici duruşunuz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Kulübümüze armağan ettiğiniz 19 bisiklet için de şükranlarımızı sunuyor, sizi onursal başkanımız olarak görmekten büyük onur duyuyoruz." dedi.

Ziyarette, Samsun'daki organize sanayi bölgelerinde (OSB) bağımlılıkla mücadele alanında yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Emre Güneş, OSB'lerin ekonominin kalbi olduğunu, burada farkındalık yaratmaları gerektiğini dile getirerek, "OSB'lerde farkındalık faaliyetlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Bağımlılıkla mücadelede eğitsel, sosyal ve sportif çalışmalarla hem firmalarımızı hem de ailelerini kapsayan geniş çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu faaliyetleri protokol kapsamında sistematik hale getirerek OSB'lerde model mücadele anlayışı geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeşilay ailesi olarak bu alanda üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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