VALİ MASATLI SİMİTÇİNİN KALAN TÜM SİMİTLERİNİ SATIN ALIP VATANDAŞA İKRAM ETTİ

AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, teravih namazı sonrası cami çıkışında gördüğü simit satan Ozan Taşdelen'in (14) kalan tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti.

Valilik tarafından kentte teravih namazı sonrası simit yeme geleneğini devam ettirmek için Sultan II. Bayezid Camisi'nde namazdan çıkan vatandaşlara simit dağıtıldı. Bu sırada cami avlusunda simit satan Ozan Taşdelen'in tezgahındaki tüm simitleri satın alan Vali Mustafa Masatlı, bunları da vatandaşlara ikram etti. 800'ün üzerinde vatandaşa simit ikramında bulunduklarını söyleyen Vali Mustafa Masatlı, 'Biz burada simit dağıtınca doğal olarak ramazan ayında özellikle Sultan Bayezid Cami çevresinde simit satan gençlerimiz, çocuklarımız simit satamıyorlar. Bugün de karşımıza Ozan çıktı. Biz de Ozan'ın elindeki simitleri alarak, hem kendini bir manada sevindirmiş olduk hem de o simitleri buraya gelen vatandaşlarımıza ikram ettik ifadelerini kullandı.

Sattıkları simitlerin parası ile telefon alacağını söyleyen Ozan Taşdelen, 'Satamadığım 15 tane simidim kalmıştı. Vali Bey, hemen gelip elimde kalan simitleri aldı. Ramazan boyunca sattığım simitlerin parası ile telefon almayı düşünüyorum. Vali beye teşekkür ediyorum dedi.(DHA)