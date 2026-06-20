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Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 60 bin lira ceza

Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 60 bin lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan tonaj denetiminde, yük sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 60 bin lira para cezası kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköyde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen bir sürücüye 60 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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