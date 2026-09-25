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Uzaktan çalışmada günler ve saatler iş sözleşmesinde belirlenecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Bakanlıkça hazırlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin çalışma süresinin belirlenmesini düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, iş görme ediminin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek.

Bu durumda, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Kaynak: AA
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