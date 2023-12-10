Uysal İsmiyle Tescillenen Ada Çayı Üretimine Başlandı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve uçucu yağ üretiminde kullanılacak ada çayının üretimine başlandı. Uysal ada çayı, ekonomiye kazandırılarak ihracat için özel sektöre üretim hakkı verildi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) geliştirilerek "Uysal" ismiyle tescillenen, uçucu yağ üretiminde kullanılacak ada çayının 120 dönümlük alanda üretimine başlandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Fatma Uysal, özellikle son yıllarda tıbbi aromatik bitkilere talebin artmasıyla uçucu yağ üretiminde kullanılan ada çayı türlerine yönelik 2007'de çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Anadolu ada çayının çaylık ve yağlık olarak en iyi türlerinin belirlenmesi için tarla ve laboratuvar incelemeleri gerçekleştirildi.

Uzun denemeler sonucunda yüksek uçucu yağ oranına sahip, ince dal ve bol yapraklı ada çayı geliştirilerek, "Uysal" ismi verildi. Tescil edilen ada çayı, ekonomiye kazandırılarak, ihracatının gerçekleştirilmesi için özel sektöre üretim hakkı 10 yıllığına devredildi.

"İlk etapta anaçlık için 120 dönümlük alanda üretimine başlandı"

Uysal, AA muhabirine, verimi yüksek yağlık "Uysal" ada çayı türünü geçen sene tescil ettirdiklerini söyledi.

Uçucu yağlara talebin yoğun olduğunu aktaran Uysal, son yıllarda doğal ürünlere talebin artmasıyla tıbbi aromatik bitkilerin pazar hacminin de yükseldiğine dikkati çekti.

Uysal, Türkiye'de bu bitkilerin daha çok doğadan toplandığını veya sınırlı alanlarda kültürel olarak yetiştirildiğini ifade etti.

Tescil ettirdiği yağlık ada çayına soyadını verdiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Araştırmacılar olarak belirli bir noktaya geldikten sonra artık ticarete konu olması için bu ürünlerin üretilmesi, daha geniş alanlarda yaygınlaşması için üretim haklarını devrediyoruz. Uysal çeşidi daha geniş alanlarda üretilmeye başlandı. Uçucu yağları çıkartılıp, artık sektöre konu olacak hale geldi. İlk etapta 120 dönüm alanda anaçlık damızlık üretimine başlandı. Geliştirdiğimiz Anadolu ada çayının ticari olarak üretimine başlandı. 10 yıl boyunca özel sektör bunun yetiştiriciliğini yapacak."

Uçucu yağlar, bitkilerin çeşitli yerlerinden damıtma yöntemiyle elde edilebilen esanslı, özel kokulu aromatik bileşenlerden oluşuyor.