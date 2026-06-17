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Uşak'ta toplam 306 bin 400 makaron ele geçirildi; 3 gözaltı

Uşak'ta toplam 306 bin 400 makaron ele geçirildi; 3 gözaltı
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Uşak'ta polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 306 bin 400 kaçak makaron, 25 kilo tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

UŞAK'ta polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda kaçak olduğu belirlenen 8 bin 800'ü dolu toplam 306 bin 400 makaron, bir miktar tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığının men ve takibine yönelik olarak 11 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında; 297 bin 600 boş makaron, 8 bin 800 dolu makaron, 25 kilo kaçak kıyılmış tütün, 500 sahte bandrol, ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 85 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' ile '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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