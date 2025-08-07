United Airlines, Teknik Sorun Nedeniyle Uçuşları Durdurdu

ABD'de United Airlines şirketi, ülke genelinde yaşanan teknik sorun nedeniyle ana rotalardaki uçuşlarını bir süreliğine durdurdu.

United Airlines'dan yapılan açıklamada, firmanın uçuş bilgilerini depolayan ve diğer sistemlere ileten Unimatic sisteminde teknik sorun yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde yaşanan teknik sorun nedeniyle Chicago, Denver, Newark, Houston ve San Francisco'da ana rotalardaki uçuşların geçici süreliğine durdurulduğu ifade edildi.

Yerel saatle geceye kadar uçuşlardaki gecikmelerin sürdüğü kaydedilirken, firmadan daha sonra yapılan açıklamada teknik sorunun giderildiği ve normal işleyişe geçmek için çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sistem kesintisinin saatler sürdüğü ancak sorunun siber güvenlikle ilgisi olmadığı belirtildi.

Firma, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yaşanan aksaklıktan dolayı özür diledi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, X'ten yaptığı açıklamada, sorunun hava trafik kontrol sistemiyle bağlantısı olmadığını aktardı.