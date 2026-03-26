Ümraniye Belediyesinden yeni spor tesisi projesi

Ümraniye Belediyesi, modern mimarisiyle dikkati çeken yeni spor tesisinin temellerini atacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde toplam 4 bin 820 metrekarelik kullanım alanına sahip olarak planlanan tesis, bodrum, zemin ve çatı arası katlarından oluşuyor.

Proje kapsamında alan içerisinde 2 spor sahası yer alması planlanıyor.

Bodrum katta teknik, zemin katta ıslak hacimlerin yer alacağı projede soyunma odaları ve kafe alanı da olacak.

Çatı arası katında ise ıslak hacimler, soyunma odaları ve toplantı odası bulunacak.

Sporun yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde tasarlanan tesis, kullanıcılarına günün farklı saatlerinde vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacak.

Spor faaliyetlerinin ardından ziyaretçiler, tesis bünyesindeki kafe alanında dinlenme ve sosyalleşme imkanı bulacak.

Dinlenme ve buluşma noktalarıyla zenginleştirilecek alan hem spor yapanlara hem de ziyaretçilere hitap eden nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

"Sporla iç içe bir yaşam merkezi kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hayata geçirilecek tesisle ilçeye modern ve donanımlı bir spor alanı kazandırılacağını belirtti.

Yıldırım, spor sahaları, dinlenme alanları, sosyal buluşma noktaları ve kafe bölümüyle projenin yalnızca bir tesis değil, sporla iç içe bir yaşam merkezi olacağını ifade etti.

Gençlerin enerjisine alan açan, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir projenin yakın zamanda temelinin atılacağını belirten Yıldırım, yatırımın Ümraniye'ye hayırlı olmasını temenni etti.