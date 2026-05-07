Umman Sultanı ile Mısır Cumhurbaşkanı Washington-Tahran gerilimini görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Liderler, krizin diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Umman haber ajansı ONA'nın haberine göre Sultan Heysem bin Tarık ile Sisi, başkent Maskat'taki Bereke Amir Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarının değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların, ABD ile İran arasındaki krizin diyalog, karşılıklı anlayış ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Umman Sultanı Bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve bunların yansımalarını ele almıştı.

Liderler ayrıca mevcut gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuk uyarınca barış ve güvenliğin sağlamlaştırılması gerektiğine dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu
