Uluslararası Finans Forumu'nun Hong Kong Merkezi Açıldı

HONG KONG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Uluslararası Finans Forumu'nun (IFF) Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) ve Hong Kong Finans Akademisi ile birlikte düzenlediği konferans sırasında IFF Hong Kong Merkezi'nin açılış törenine katılan delegeler, 5 Mayıs 2023.

HONG KONG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Uluslararası Finans Forumu'nun (IFF) Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) ve Hong Kong Finans Akademisi ile birlikte düzenlediği konferans sırasında IFF Hong Kong Merkezi'nin açılış törenine katılan delegeler, 5 Mayıs 2023.

IFF, Cuma günü Hong Kong Para Otoritesi ve Hong Kong Finans Akademisi ile birlikte çok taraflılık ve küreselleşme hakkında önemli bir konferans düzenledi.

Cuma günkü konferansa gönderdiği konuşma kaydında Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, çok taraflılık ve küreselleşmenin Hong Kong'un kalıtımına işlendiğini ve Hong Kong'un başarısının altında yatanın "çok yönlülük ve dayanıklılık" olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)