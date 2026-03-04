Uludere'de ailelere yardım
Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, yıllık gıda yardımı programının bu yıl da 4 bin aileye gıda kolisi ulaştırarak sürdürüleceğini duyurdu.
Şırnak'ın Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, ailelere yönelik her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gıda yardımı programının bu yıl da sürdürüldüğünü söyledi.
Başkan Ürek, Uludere genelinde maddi durumu yetersiz olan toplam 4 bin haneye gıda kolisi ulaştırılacağını belirtti.
Ürek, yardımların 7 personelden oluşan ekip tarafından planlı bir şekilde dağıtılacağı bildirdi.
Kaynak: AA / Ayhan Babat