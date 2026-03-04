Haberler

Uludere'de ailelere yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, yıllık gıda yardımı programının bu yıl da 4 bin aileye gıda kolisi ulaştırarak sürdürüleceğini duyurdu.

Şırnak'ın Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, ailelere yönelik her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gıda yardımı programının bu yıl da sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Ürek, Uludere genelinde maddi durumu yetersiz olan toplam 4 bin haneye gıda kolisi ulaştırılacağını belirtti.

Ürek, yardımların 7 personelden oluşan ekip tarafından planlı bir şekilde dağıtılacağı bildirdi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

İran'dan sürpriz Hamaney kararı: Tüm hazırlıklar iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.