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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerle ilgili olay raporu aldığını bildirdi. Açıklamada mürettebatın durumu, olası hasar ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği, yetkililerin soruşturma yürüttüğü ve gemilere dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldığı belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerle ilgili olay rapor edildiği belirtildi.

Olayın ardından mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, yetkili makamların olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgeden geçecek gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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