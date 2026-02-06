Haberler

U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası maçları Edirne'de sürüyor

U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası maçları Edirne'de sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U-14 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası'nın 1. Grup Müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam etti. Havran Belediye, Kestel Belediye 1952'yi 70-65, Galatasaray Kardeş Spor'u 57-33 yendi. Başakşehir Belediyesi, Batı Marmara'yı 72-30 ve Arka Spor, Edirne DSI'yi 101-29 mağlup etti.

U-14 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde oynanan müsabakalarda Havran Belediye, Kestel Belediye 1952'yi 70-65 mağlup etti. Galatasaray, Kardeş Spor karşısında parkeden 57-33 galip ayrıldı. Başakşehir Belediyesi, Batı Marmara'yı 72-30 yenerek günün farklı skorlu maçlarından birine imza attı.

Arka Spor, Edirne DSI karşısında 101-29'luk skorla kazandı. İzmit Zirve, Oksijen Spor'u 54-39 mağlup ederken, Biga Gelişim ise Sakarya Basketbol Ada'yı 50-43 yendi.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu