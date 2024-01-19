Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Mercan, "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kaymakam Mercan, "Haber" kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da Emir Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da da Sergei Gabon'un "Sahada isyan" başlıklı fotoğraflarını beğendi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" adlı karelerini oylayan Mercan, fotoğraf karelerinin her birinin farklı anlam taşıdığını ve seçmekte zorlandığını belirtti.

Ülkenin dünyaya açılan bir kapısı olan AA'nın düzenlediği bu etkinlikle hem fotoğraf sanatına hem de görsel sanatlara büyük katkı sunduğunu ifade eden Mercan, "Geçtiğimiz yıl çok büyük acılar yaşadık. Ülke olarak depremi yaşadık ve Gazze'de yaşanan soykırım derinden üzdü. Deprem sürecinde fotoğraf karesine yansıyan "Depremin umudu" ve Gazze kategorisindeki "Toplu mezar" başlıklı fotoğraflar beni çok etkiledi. Bu fotoğraflarda emekleri bulunan tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.