Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğu gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğu gelecek yıl 15 bin kilometreye yaklaşacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması için yatırımlarımıza devam edeceğiz"

"Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğunu 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye yükseltme hedefimiz var"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- İstanbul'da "Yarısı Bizden" ile bir ayda 5 bin 482 bağımsız bölümün daha dönüşümü tamamlandı

Kampanya kapsamında bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümde dönüşüm süreci başlatıldı, tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 123 bin 396'ya ulaştı

Süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılan kampanyada, hak sahiplerine konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

3- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor

Yüksek mahkeme üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresi 22 Aralık'ta dolacak

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- Türkiye'nin uzay ve havacılık faaliyetleri için gelecek 3 yılda 100 milyar liraya yakın ödenek

Uzay ve Havacılık Programı için 2027'de 24 milyar 587 milyon lira, 2028'de 30 milyar 597 milyon lira, 2029'da 36 milyar 953 milyon lira kaynak ayrılması hedefleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Türkiye'nin hava yolu yolcu trafiğindeki büyümesine filo yatırımları eşlik ediyor

Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress'in ABD'li uçak üreticisi Boeing'den teslim almayı beklediği uçak sayısı 317 oldu

IATA'nın Dünya Hava Taşımacılığı İstatistikleri raporuna göre, Türkiye'de tarifeli hava yolu yolcu sayısı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 129,3 milyona ulaştı

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

6- Güneş ve rüzgar YEKA projelerinin yaklaşık 2 milyar dolar yatırım getirmesi bekleniyor

Türkiye'nin 13 ilinde hayata geçirilmesi planlanan toplam 2 bin 285 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projeleriyle, güneş paneli ve rüzgar türbini başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanlarında yerli üretimi ve tedarik zincirinin desteklenmesi öngörülüyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Bangladeş'teki yaklaşık 1,3 milyon Arakanlı Müslüman mülteci, güvensiz ortam nedeniyle evlerine dönemiyor

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian:

"(Arakanlı Müslüman mülteciler) İnsanların evlerine dönmesi güvenli değil. İşte bu yüzden, geri dönüşün güvenli olacağı o anı bekleyerek hala Bangladeş'te kalmaya devam ediyorlar"

"Bangladeş'teki Türk hastanesi Arakanlı Müslüman halk için büyük önem taşıyor. Bunu, bir ülkenin insani yardıma yönelik sürdürülebilir taahhüdünün bir örneği olarak görüyorum"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- S&P Global, Türkiye'nin kredi notunda olası artış için dezenflasyon ve rezervlere işaret etti

S&P Global Ratings CEE ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Kredi Notları Direktörü ve Türkiye Lider Analisti Karen Vartapetov:

"Dezenflasyonun potansiyel olarak beklenenden güçlü gerçekleşmesi halinde, bunun kredi notu açısından yukarı yönlü bir etken olduğunu düşünüyoruz. Döviz rezervlerinin yeterliliği ve hane halkının Türk lirası cinsinden varlıklara duyduğu güvenin devam etmesi gibi başka kriterler de kredi notu için belirleyici rol oynuyor"

"İç talebin zayıfladığına ilişkin güçlü kanıtlar görüyoruz ve bu da firmaların artan maliyetleri tüketiciye yansıtmasının zorlaştığı anlamına geliyor. Temel enflasyon eğilimi açısından gerçekten bir ilerleme var"

(Nuran Erkul/Londra)

9- Sigorta sektörünün prim üretimi 9 ayda 1 trilyon lirayı aştı

Toplam prim üretimi ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 28 artışla 1 trilyon 97 milyar 137,4 milyon lira olarak gerçekleşti

Katılım sigortacılığı tarafında ise yıllık yüzde 44,7 artışla 68 milyar 252,5 milyon liralık prim üretildi

(Bahar Yakar/İstanbul)

10- El Nino, dünya genelinde kuraklık, sel ve kasırgaların etkisini şiddetlendiriyor

El Nino'nun yağış düzenlerini etkilemesi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık, bazılarında ise aşırı yağış ve sel riskinin artması bekleniyor

El Nino nedeniyle artan su sıcaklıkları, deniz çayırları ve yosun ormanlarına zarar verirken, mercan resiflerinde de kitlesel ağarmaya yol açarak deniz ekosistemlerini olumsuz etkiliyor

(Zeynep Katre Oran/Ankara)

11- Uydu vericisiyle izlenen şahin 5 ayda kıtalar arası 6 bin kilometre kanat çırptı

Iğdır'da takibe alındıktan sonra Asya'dan Afrika'ya doğru yolculuğa çıkan şahin, 4 bin 515 metre irtifaya ve saatte 102 kilometre hıza ulaştı

Sahra Çölü'nü 6 günde geçen "Ender" isimli şahinin, bu sırada hiç mola vermeden 13 saat uçtuğu kayıtlara geçti

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Grafikli)

12- "Harem Balesi" 28 yıllık yolculuğunu sürdürüyor

Rejisör ve koreograf Merih Çimenciler:

"28 yıl süreceğini, yıllar önce sahnelenirken hiç düşünmedim. Üstelik hiçbir temsilinde koltuk bulunmuyor, sahnenin seyirciyle dolu gitmesi tabii ki çok güzel bir şey"

"Bu eseri kıymetli kılan unsur, gerçekçi oluşu. Osmanlı tarihinin sahne sanatları aracılığıyla anlatılması, seyircide karşılık buldu ve bu yüzden her yıl ilgiyle izleniyor"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Beşiktaş, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galip ayrıldı

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında sahasındaki 134. Avrupa maçına çıkacak

Mevcut kadroda yer alan oyunculardan Rashica'nın 4, Orkun Kökçü, Murillo ve Oh'un 3'er, Semih Kılıçsoy'un 2, Cerny, İlhan Fakılı ve Poku'nun ise Avrupa kupalarında 1'er golü bulunuyor

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

14- Trabzonspor, Avrupa kupalarında 159. maçını oynayacak

UEFA Konferans Ligi'nde yarın İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında çıktığı 158 maçta 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşadı

Karadeniz ekibi, 29 yıl sonra bir İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA