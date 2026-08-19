TBMM ve Kenya Meclisi işbirliği masada

Türkiye ile Kenya arasında yürütülen parlamentolar arası temaslarda ticaret, yatırım, teknoloji ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanlığındaki TBMM heyeti, resmi ziyaret kapsamında Kenya'nın başkenti Nairobi'de Ulusal Meclis yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Heyet, Kenya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adan Keynan tarafından Meclis binasında kabul edildi.

Görüşmede, parlamenter diplomasinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin somut işbirliklerine dönüştürülmesindeki rolü değerlendirildi.

Kenya Ulusal Meclis Başkanı Moses Wetang'ula da Türk heyetini kabul ederek dostluk gruplarından iki ülke arasındaki ticari engellerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmelerini istedi.

Wetang'ula, ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve ekonomik işbirliği alanlarındaki fırsatların belirlenmesi ve tanıtılması için ortak bir platform oluşturulmasını desteklediklerini belirtti.

Türk heyeti ayrıca Kenya Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Gladys Boss ile Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nelson Koech'in de aralarında bulunduğu yetkililerle görüştü. Görüşmelerde parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra diplomatik ve stratejik işbirliği konuları ele alındı.

Kenya tarafı, Türkiye'nin Somali'de barış ve istikrarın desteklenmesine yönelik çalışmalarına da dikkati çekti.

Türkiye ile Kenya arasında 1967'de kurulan diplomatik ilişkiler, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazandı. Ticaret, yatırım, eğitim ve güvenlik alanlarında gelişen ilişkiler kapsamında, iki ülke parlamentoları arasında benzer nitelikteki son görüşme 2019'da Ankara'da yapıldı.

Kaynak: AA