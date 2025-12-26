"Türkiye-Hong Kong Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" Resmi Gazete'de

Türkiye ile Hong Kong arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hong Kong'da 24 Eylül 2024 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yer aldı.