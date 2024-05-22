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Türkiye, 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi. Bakan Bak, Türkiye'nin spor alanında da başarılı bir ülke olmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 UEFA Avrupa Ligi finali Tüpraş Stadyumu'nda, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin de aynı şekilde ülkemizde oynanacağı kesinleşti. Türkiye Yüzyılı'nı sporun da yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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