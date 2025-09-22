Haberler

Türk Yüzücüler 20 Bridges of Manhattan Yarışını Başarıyla Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk yüzücüler Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, New York'ta düzenlenen zorlu 20 Bridges of Manhattan yarışını başarıyla tamamladı. Ece Demir, parkuru tamamlayan en genç Türk kadın sporcu oldu.

NEW Türk yüzücüler Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve dünyanın en zorlu açık su yüzme yarışlarından biri olarak kabul edilen "20 Bridges of Manhattan" parkurunu başarıyla tamamladı.

Türk sporcular Kalkancı ve Demir, New York'taki Manhattan Adası'nın etrafındaki 48 kilometrelik zorlu parkurda yüzdü.

Zaman zaman hava şartlarının değişmesi ve akıntılara rağmen erkek yüzücü Kalkancı, parkuru 9 saat 20 dakikada, kadın yüzücü Demir ise 10 saatte tamamladı.

Yüzücüler, 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış haftasına denk gelmesinden dolayı güvenlik gerekçesiyle rotaları değiştirmek zorunda kaldı. Bu nedenle 46 kilometrelik parkur, 48 kilometreye çıktı.

22 yaşındaki yüzücü Ece Demir, parkuru tamamlayan "en genç Türk kadın sporcu" oldu.

Türk yüzücü ekibinden yapılan açıklamada, "Yoğun antrenman ve kararlılıkla ay yıldızlı bayrağımızı bitiş noktasında New York'ta dalgalandırmak çok gurur verici oldu." ifadeleri yer aldı.

"20 Bridges of Manhattan"

"20 Bridges of Manhattan???????", Manhattan Adası'nı çevreleyen Hudson, East ve Harlem nehirleri boyunca yüzerek toplamda yaklaşık 46 kilometrelik bir rotayı tamamladığı bir açık su yarışıdır.

Adını parkur boyunca geçilen 20 köprüden alan yarış, değişken su sıcaklıkları, güçlü akıntılar ve yoğun deniz trafiği nedeniyle dünyanın en zorlu şehir temelli açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Yeni gelinin mehir isteği mest etti

Diğer gelinlere örnek olsun! Mehir isteği mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.