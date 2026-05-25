Haberler

Türk Oyun Stüdyoları İçin Yeni Yatırım Kriterleri: İndirme Sayısı Değil, Kullanıcı Bağlılığı Önemli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye oyun ekosistemi küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, değerleme kriterleri değişiyor. Artık sadece indirme sayıları değil, kullanıcı bağlılığı, LTV, gelir sürekliliği ve operasyonel olgunluk ön planda.

Türkiye oyun ekosistemi küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor ancak değerleme kriterleri değişiyor. Xsolla EMEA İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlayda Bayarı'ya göre yatırımcılar artık yalnızca yüksek indirme sayılarına değil, kullanıcı bağlılığı, LTV, gelir sürekliliği ve operasyonel olgunluğa bakıyor. Tek oyuna veya tek kanala bağımlılık risk olarak görülürken, farklı oyunlardan gelir elde edebilen ve global pazarlarda büyüyebilen stüdyolar daha güvenilir bulunuyor. LTV/CAC oranı, retention metrikleri, live ops kapasitesi ve monetizasyon çeşitliliği yeni değerleme metrikleri arasında. Global büyüme ve D2C gibi alternatif gelir modelleri exit ihtimalini güçlendiriyor. Türk stüdyolarının başarılı olması için veriye dayalı büyüme, kullanıcı elde tutma ve gelir kanallarını çeşitlendirme gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Suudi Arabistan'da Hac öncesi savaş hazırlığı gibi tatbikat

Körfez ülkesinde savaş hazırlığı gibi tatbikat! Sebebi İran değil
Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

O şehrimizde tedirgin eden görüntüler
DMM'den 'DEAŞ' iddialarına yalanlama

DMM, tartışma yaratan DEAŞ iddialarına net yanıt verdi

Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor