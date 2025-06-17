Türk Hava Yolları, Kabin Memuru Alımı İçin İlan Açtı
THY, kabin memuru alımı için en az ön lisans mezunu adaylar arıyor. 1988 ile 2006 arasında doğanlar başvurabilir. Başarıyla eğitim tamamlayanlar kabin memuru olarak görev alacak.
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.
"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.