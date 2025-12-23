Tunus'ta hükümetle sorun yaşayan İşçi Sendikası Genel Sekreteri istifa etti

Haberler

Tunus'ta hükümetle sorunlar yaşayan Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi istifa etti. TGİS Sözcüsü Sami et-Tahiri, istifanın iç yönetmelikler gereği hemen yürürlüğe girmediğini ve Tebubi'nin 15 gün içinde kararını değerlendirmek üzere sendikaya çağrılacağını açıkladı. TGİS ile resmi makamlar arasında son dönemde gerginlikler yaşanmakta.

Tunus resmi ajansı TAP'a göre, TGİS Sözcüsü Sami et-Tahiri, Genel Sekreter Tebubi'nin istifasını sunduğunu ve istifanın iç yönetmeliklerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından teslim alındığını aktardı.

Tahiri, Tebubi'nin istifa etme sebebine ilişkin açıklama yapmadı.

Sendikanın iç tüzüğü uyarınca istifanın hemen yürürlüğe girmediğinin altını çizen Tahiri, Tebubi'nin istifa etme nedenlerini açıklaması ve kararını yeniden değerlendirmesi için 15 gün içinde sendikaya çağrılması gerektiğini hatırlattı.

Tahiri, bu sürecin sonunda kararında ısrarcı olması halinde Tebubi'nin istifasının yürürlüğe gireceğini belirtti.

Tunus'un en büyük sendikası olan TGİS ile resmi makamlar arasında son dönemde gerginlik yaşanıyordu.

Taraflar birbirlerini "gerilimi artırma ve kışkırtma" ile suçlarken, bazı meslek grupları ise çeşitli sebeplerle sokak gösterileri ve grevler düzenlemişti.

İşçilerin talepleri arasında maaş artışı, kamusal özgürlüklerinin genişletilmesi ve endüstriyel kirlilik sorununa çözüm bulunması gibi sebepler yer alıyor.

Yetkililer, sendikal talepler karşısında kamusal özgürlüklerle ilgili anayasaya ve uluslararası standartlara bağlı olduğunu savunmuş ve devletin imkanları dahilinde sendikalarla müzakereye açık olduklarını belirtmişti.

