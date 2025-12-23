Tüketici Hakem Heyeti'nin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklarda Parasal Sınır 186 Bin TL Olarak Belirlendi

(ANKARA) -Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. İl veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 binTL olarak belirlendi.

