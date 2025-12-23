Haberler

Tüketici Hakem Heyeti'nin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklarda Parasal Sınır 186 Bin TL Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 2026 yılı itibarıyla il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 bin TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, %25.49 oranında bir artış anlamına geliyor.

(ANKARA) -Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. İl veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 binTL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan 2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda parasal sınır 186 bin TL olarak belirlendi.

01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, parasal sınır % 25.49 oranında arttırılarak, değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Tam 8 maçtır kazanamıyorlar
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! O ülkenin parası tabeladan çıkarıldı
title