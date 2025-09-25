Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Köse'ye bilgi verdi.

Üniversitelerinin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Ak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Huzurevleri Arası 60 Yaş Üstü Yetişkin Bireyler Bocce Ligi

Huzurevleri Arası 60 Yaş Üstü Yetişkin Bireyler Bocce Ligi'nde mücade eden Lüleburgaz Ramazan Yaman Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bocce Takımı, İstanbul Bahçelievler Huzurevi Bocce Takımını mağlup etti.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen karşılaşmada, Lüleburgaz Ramazan Yaman Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bocce Takımı rakibini 12-4'lük skorla yendi.

Karşılaşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Ramazan Yaman Huzurevi Müdürü Aynur Özçelik, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Baran Biçer ve Bahçelievler Huzurevi Müdürü Sema Başer izledi.